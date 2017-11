O italiano Andrea Pirlo, campeão da Copa do Mundo 2006 e bicampeão da Liga dos Campeões com o Milan, anunciou neste domingo que vai encerrar a carreira aos 38 anos.

"Minha aventura com o New York City FC termina, mas também minha história como jogador profissional", escreveu Pirlo em sua conta no Twitter. O italiano agradeceu a família e "cada clube pelo qual tive a honra de jogar e cada companheiro que estive feliz em jogar".