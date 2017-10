Divulgação / Wolfsburg

O Wolfsburg garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (26), os Lobos venceram o Hannover por 1 a 0, gol de Uduokhai. Quem também avançou foi o Stuttgart, que fez 3 a 1 no Kaiserslautern. Mesmo placar do triunfo do Colônia sobre o Hertha Berlim.

O único gol do Wolfsburg foi marcado no início do segundo tempo. Após cobrança de falta, o zagueiro do Hannover tentou cortar e chutou em cima de Uduokhai, que mesmo sem querer, fez para os Lobos.

STUTTGART VENCE FORA

De virada, o Stuttgart conseguiu uma importante vitória, que o garantiu nas oitavas de final. O primeiro gol foi de Spalvis, para o Kaiserslautern. O empate saiu ainda na etapa inicial com Ginczek, de pênalti.

Aos 20 do segundo tempo, Akolo recebeu cruzamento da direita e, da entrada, finalizou no canto para virar a partida. Não demorou muito para Terodde recebeu bom passe no meio dos zagueiros, tirar do goleiro e fechar o placar.

HERTHA CAI PARA O COLÔNIA

Lanterna da Bundesliga, o Colônia aprontou para cima do Hertha, na capital alemã. No primeiro tempo, Zoller e Maroh abriram logo 2 a 0 para os visitantes.