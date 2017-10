Divulgação Porto Alegre Pumpkins

A união entre o Porto Alegre Pumpkins e o Restinga Redskulss está mostrando os resultados para o futebol americano gaúcho. O time formado pelas duas equipes da Capital, que está sendo representada pelo nome do Pumpkins até o momento, foi para a final da Copa Sul 2017.

Após a vitória neste sábado (28), por 20 a 06 sobre o HP Tiger, em Itajaí-SC, o time gaúcho vai viajar novamente para enfrentar o Corupá Buffalos na grande final. A Copa Sul é organizada pela Federação Catarinense do esporte e conta com times do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A final é realizada em solo catarinense.

Gaúchos com título

O Santa Cruz Chacais é o único gaúcho que já venceu a competição em 2015. Na edição atual, além do Pumpkins, o Ijuí Drones e o Bulls F.A foram os outros participantes do estado.

União que deu certo

A maioria dos jogadores de futebol americano no Rio Grande do Sul, mesmo que não atuem no mesmo time, acabam se conhecendo e criando amizades. Mesmo assim, certas rivalidades aparecem, mesmo que sadias e dentro dos limites, um time sempre quer derrotar o outro. Quando esses encontros acontecem, o jogo esquenta. Essa situação já aconteceu entre Pumpkins e Redskulls, principalmente com a eliminação do então favorito Pumpkins, que foi surpreendido pelo time da Restinga no gauchão de 2016.

O ano de 2017 não foi bom para os dois times, que com muitas mudanças, perda de jogadores para outros times ou para lesões, viram na união, uma possibilidade de aperfeiçoar o esporte, suprir posições fundamentais e criar uma equipe competitiva.

Armada

Um novo time deve ser apresentado até o fim do ano para a disputa do Gauchão 2018. Ainda não se sabe se os nomes dos times vão desaparecer por completo ou se vão seguir em outras categorias, mas um novo nome vai representar a união. Em conversas de bastidores, que não foram confirmadas pelas direções de Pumpkins e Restinga, o nome "Armada F.A", deve ser colocado para o público com as cores preto e branco.

Caixinha solidário

Como o esporte é amador no Brasil, as equipes dependem de recursos próprios para manter as contas em dia. Mensalidades, rifas, pequenos patrocínios e doações fazem parte da rotina das equipes. Recentemente, os times tem optado por pedir doações nas ruas e avenidas durante o sinal vermelho dos semáforos.