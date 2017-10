A cidade de Caxias do Sul vai receber o Pampa Bowl, evento organizado pela equipe de futebol americano do Juventude, que será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 13h, no Sesi e com entrada gratuita. A competição contará com a presença de times do Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul, da seleção do Uruguai, além do próprio time principal e da equipe de base do Juventude.