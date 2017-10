CARLOS INSAURRIAGA / BRASIL-PEL / DIVULGAÇÃO

Se por um lado perdemos uma posição na tabela (estamos em décimo primeiro lugar ) por outro fiquei satisfeito com o desempenho xavante, principalmente no segundo tempo, contra o vice-líder do campeonato, o América-MG. A vitória, claro, seria excelente, mas o 0x0 na Baixada não pode ser desprezado. O problema foi não pontuar contra o Luverdense, por exemplo.

O jogo desta terça ( 17) teve um primeiro tempo disputado, mas com poucas oportunidades de gol. Na única chance importante, Lincon recebeu passe de Misael dentro da área, mas quando foi chutar a gol, a marcação adversária abafou o lance. Já o Coelho teve uma chance clara no fim do primeiro tempo. Matheusinho colocou a bola na área e Pitol saiu para afastar com pé, impedindo a chegada do adversário americano.

No segundo tempo, o travessão foi o melhor jogador do América. Num escanteio aos 27 minutos o zagueiro Nirley ( boa estréia) cabeceou para o atacante Cassiano que, também de cabeça, mandou a bola no travessão. Aos 31, o volante Leandro Leite acertou um canudo também no travessão. A terceira chance clara para matar o jogo: Juninho na frente do goleiro conseguiu errar o chute e a bola foi pela linha de fundo.

Brasil: Pitol, Sciola, Camilo Nirley e Breno. Leandro Leite, João Afonso. Elias, ( Cassiano) Calyson e Miasel ( Juninho). Lincon.