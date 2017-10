Robert Scheidt (E) e Henry Boenning, o Maguila, conquistaram o bronze no SSL Finals no ano passado ZDL / Divulgação

Depois de deixar a classe 49er e, assim, encerrar o ciclo olímpico que culminaria em Tóquio 2020, Robert Scheidt anunciou à volta às competições na classe Star, que não integra mais o programa olímpico.

O bicampeão olímpico disputará o SSL Finals, entre 4 a 9 de dezembro, em Nassau, nas Bahamas. Esta será a quinta edição do evento final da Star Sailors League, na qual o brasileiro vai em busca do segundo título após ter sido campeão logo no ano de estreia.

Scheitd formará dupla com Henry Boenning, o Maguila. Juntos, conquistaram a medalha de bronze em 2016. Do total de quatro edições disputadas até agora, Scheidt competiu em três. Além do título em 2013, conquistado ao lado de Bruno Prada, e do bronze no ano passado com Maguila, Robert foi quinto colocado em 2014, também com Prada.

O prêmio geral em Nassau é de US$ 200 mil, mas a motivação do velejador brasileiro vai além dos ganhos financeiros.

– O SSL Finals é uma competição de alto nível e que cresce a cada ano, reunindo alguns dos melhores do mundo. É sempre muito bom participar. Vamos ver como vou me sair na Star, depois de passar esta temporada inteira me dedicando a 49er – afirma o bicampeão olímpico de 44 anos.

Scheidt já retomou os treinos na classe que lhe rendeu duas medalhas olímpicas e três títulos mundiais. Ele pretende chegar às Bahamas alguns dias antes do início da competição para completar o treinamento e fazer os ajustes finais na própria raia onde serão disputadas as regatas.

Despedida olímpica

Scheidt tomou a decisão de deixar a 49er por motivos profissionais e pessoais:

– Não é fácil começar do zero em uma categoria que exige muito do físico. Sofri com algumas lesões nessa temporada e o período de recuperação não é mais o mesmo. Eu precisaria de muito mais tempo de treino para chegar competitivo em 2020 e, nessa altura da vida, não quero abrir mão da família. Tenho dois filhos pequenos, minhas maiores medalhas, e estar com eles e com minha mulher é muito importante.