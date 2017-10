O brasileiro Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, se classificou para a segunda rodada do Torneio de Moscou nesta terça-feira (17), depois de vencer o russo Evgeny Donskoy por 6/3 e 7/5.

No quadro feminino, a russa Maria Sharapova foi derrotada pela eslovaca Magdalena Rybarikova por 7/6(3) e 6/4. No último domingo, a ex-número 1 do mundo conquistou o torneio de Tianjin, o primeiro depois de suspensão de 15 meses por doping.