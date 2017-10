A oito rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 37 pontos, a um da faixa da tabela que dá vaga na próxima Copa Sul-Americana. Mas o time tem a sexta melhor campanha do segundo turno, conquistando 18 dos 33 pontos possíveis nos últimos 11 jogos, e já a um ponto de igualar sua fraca campanha no primeiro turno.