O atacante Jonas , ex-Grêmio, está recuperado de lesão e será uma das peças utilizadas pelo técnico do Benfica , de Portugal, para enfrentar o Manchester United , na quarta-feira (18), pela Liga dos Campeões da Europa. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, e é a chance do clube português conquistar a primeira vitória na fase de grupos da competição, já que vem de duas derrotas.

Poupado na vitória diante do Olhanense, pela Taça Portugal, no fim de semana, Jonas retorna ao time titular da equipe portuguesa. Recuperado da lombalgia que o tirou da partida, para dar lugar a Gabigol - que marcou o gol da vitória da equipe de Lisboa, o atacante brasileiro será fundamental para o time comandado por Rui Vitória na busca pela conquistas dos primeiros pontos na competição continental.

Até o momento, Jonas tem 11 partidas disputadas e 10 gols na temporada. Além disso, o atacante que chegou a ser convocado pelo técnico Tite, para amistoso da Seleção Brasileira, deu duas assistências no Campeonato Português. O Benfica é o lanterna do Grupo A, que tem como líder o Manchester United, adversário dos portugueses nessa rodada, seguido do Besiktas, da Turquia, e do CSKA Moscou, da Rússia.