PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Na disputa entre Cristiano Ronaldo e Harry Kane, melhor para o português do Real Madrid, que contou com gol do craque para empatar em 1 a 1 com o Tottenham, nesta terça-feira (17), pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O francês Raphael Varane abriu o placar empurrando para as próprias redes aos 28 minutos do primeiro tempo, mas Ronaldo empatou a dois minutos do intervalo convertendo pênalti.

O empate é bom para as duas equipes, que se mantêm na zona de classificação para as oitavas de final com sete pontos cada.

Além disso, o Borussia Dortmund não conseguiu vencer o Apoel cipriota fora de casa, empatando também em 1 a 1. O resultado mantém a diferença para os líderes em seis pontos.

Real Madrid e Totenham voltam a se reencontrar na próxima partida da Liga dos Campeões, dia 1º de novembro. Desta vez, os Spurs recebem os merengues em Wembley.