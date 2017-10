A 20 minutos para o fim do jogo, o lateral abriu o placar após rebote do goleiro em chute de Neymar. Quando o jogo parecia definido, Benjamin Jeannot empatou aos 42 com um gol espetacular da intermediária. Nos acréscimos, aos 47 minutos, Meunier apareceu para salvar os três pontos do time da capital francesa.

Com a vitória, o PSG chegou aos 25 pontos e se isolou na primeira colocação. O time do Principado abriu a nona rodada com derrota no último lance do jogo contra o Lyon (4º), que chegou aos 16 pontos e está empatado com o Olympique de Marselha (5º), que encara o Estrasburgo (19º) no domingo.