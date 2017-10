A semana 8 da NFL teve o jogo entre Houston Texans e Seattle Seahawks como o grande duelo da rodada. Além disso, os times da Pensilvânia seguem em alta, enquanto New England Patriots e Buffalo Bills protagonizam uma batalha interessante na AFC Leste. Confira os destaques:

Batalha de QBs em vitória do Seahawks

Jonathan Ferrey / Getty Images/AFP

Russell Wilson e Deshaun Watson passaram das 400 jardas no duelo eletrizante entre Seattle Seahawks e Houston Texans. Mas o veterano levou a melhor, com mais jardas e menos interceptações, além da vitória do Seahawks por 41 a 38. Os dois também foram os líderes dos seus times em jardas terrestres. Wilson completou 26 de 41 passes para 452 jardas, quatro touchdowns e uma interceptação, além de 30 jardas em quatro corridas. Watson completou 19 de 30 passes para 402 jardas, quatro touchdowns e três interceptações, além de 67 jardas em oito corridas. A vitória do Seahawks foi definida a 20 segundos do fim em um passe de 18 jardas de Wilson para o tight end Jimmy Graham - que, durante o final de semana, foi envolvido em boatos de trocas.

Bills compete com o Patriots

Brett Carlsen / Getty Images/AFP

O Buffalo Bills está se mostrando um competidor real na AFC Leste. O time conseguiu uma vitória sólida sobre o Oakland Raiders por 34 a 14 com direito a 151 jardas e um touchdown de LeSean McCoy. O time tem cinco vitórias e duas derrotas, perto do New England Patriots (6-2) na briga pela divisão. Enquanto isso, o Raiders caiu para a lanterna da AFC Oeste. O New England Patriots venceu o Los Angeles Chargers e segue na ponta da AFC Leste.

Eagles mantém a melhor campanha da NFL

Elsa / Getty Images/AFP

Melhor time da NFL, o Philadelphia Eagles não teve trabalho para derrotar o pior time da Conferência Nacional. Dominante desde o início, apesar de sofrer contra o pass rush do San Francisco 49ers, o Eagles de Wentz venceu por 33 a 10. O quarterback segundo anista teve 211 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Enquanto isso, o 49ers voltou a sofrer com um ataque ineficiente e as falhas individuais do novato C.J. Beathard, que sofreu duas interceptações e teve apenas 167 jardas.

Vikings abre vantagem na NFC Norte

Minnesota Vikings / Divulgação

Sem Aaron Rodgers, o caminho para o Minnesota Vikings conquistar a NFC Norte ficou muito mais fácil. E o time está aproveitando as chances. Em Londres, conseguiu uma virada no segundo tempo depois de sofrer no primeiro contra o Cleveland Browns. O ataque foi equilibrado e, apesar de Case Keenum ter tentado 43 passes, o time correu 34 vezes - Latavius Murray (39 jardas em 19 carregadas) e Jerrick McKinnon (50 jardas em 14 carregadas) dividiram a maior parte do trabalho. O time lidera a divisão com seis vitórias e duas derrotas, campanha que inclui quatro triunfos seguidos.

Saints em uma grande sequência

Wesley Hitt / Getty Images/AFP

O New Orleans Saints perdeu para Minnesota Vikings e New England Patriots nas duas primeiras rodadas. Desde então, tem sido um dos melhores times da liga. Chegou a cinco vitórias consecutivas ao bater o Chicago Bears por 20 a 12. O ataque - especialmente o aéreo - não foi tão efetivo como nos jogos anteriores contra a boa defesa do Bears, e a defesa teve problemas contra o jogo terrestre, mas o time foi efetivo na red zone nos dois lados da bola para garantir a vitória e a liderança da NFC Sul.

O Colts deu um jeito de perder... de novo

Andy Lyons / Getty Images/AFP

O Indianapolis Colts não consegue vencer muito sem Andrew Luck. E, na semana 8, uma interceptação de Jacoby Brissett retornada para touchdown pelo defensive end Carlos Dunlap definiu a vitória do Cincinnati Bengals. O time de Ohio impressionou pela variação no jogo corrido - Joe Mixon, Alex Erickson, Jeremy Hill e Andy Dalton tiveram entre 10 e 20 jardas terrestres. No Colts, enquanto o tight end Jack Doyle fez 121 jardas e um touchdown, os wide receivers foram pouco acionados - Kamar Aiken teve duas recepções para 33 jardas, enquanto T.Y. Hilton recebeu dois passes para apenas 15 jardas.

Zeke mantém as esperanças do Cowboys

Rob Carr / Getty Images/AFP

Enquanto Ezekiel Elliott estiver disponível, o Dallas Cowboys será competitivo. Com 150 jardas e dois touchdowns terrestres do seu running back, o time do Texas venceu o rival Washington Redskins por 33 a 19. Se a diferença para o líder da NFC Leste, o Philadelphia Eagles, ainda é considerável, pelo menos o Cowboys está vivo na briga por uma vaga nos playoffs como wild card. Se continuará assim caso Elliott esteja suspenso é outra história.

Matt Ryan comanda vitória do Falcons sobre o Jets

Al Bello / Getty Images/AFP

O Atlanta Falcns finalmente quebrou a sequência de derrotas. Depois de perder três seguidas, o atual campeão da Conferência Nacional até sofreu, mas bateu o New York Jets fora de casa. Matt Ryan fez um jogo sólido, completando 18 de 29 passes para 254 jardas e dois touchdowns. Julio Jones e Mohamed Sanu tiveram 74 jardas cada. O destaque do Jets foi o wide receiver Robby Anderson, com 104 jardas e um touchdown.

Defesa do Panthers comanda vitória

Joe Robbins / Getty Images/AFP

A produção ofensiva do Carolina Panthers foi limitada, mas a defesa parou quase totalmente o Tampa Bay Buccaneers e garantiu um resultado importante dentro da NFC Sul. Foram duas interceptações sobre Jameis Winston, que agora tem seis na temporada. A conexão Cam Newton-Kelvin Benjamin só funcionou no último quarto, com um touchdown de 25 jardas. O Panthers está na cola do Saints, enquanto o Bucs decepciona e é o lanterna da divisão.

Steelers evita nova virada do Lions

Gregory Shamus / Getty Images/AFP

O Detroit Lions está acostumado a ficar atrás no quarto período e conseguir vitórias mesmo assim. Mas o Pittsburgh Steelers impediu a virada no Sunday Night Football. O time da Pensilvânia vencia por 20 a 15 e teve que segurar uma campanha nos minutos finais liderada por Matthew Stafford. O Lions até chegou à red zone, mas precisando do touchdown para vencer, não conseguiu avançar. O Steelers segue com a melhor campanha da Conferência Americana, enquanto o Lions ficou para trás na NFC Norte - atrás de Minnesota Vikings (6-2) e Green Bay Packers (4-3).

Quinta-feira, 26 de outubro

Baltimore Ravens 40-0 Miami Dolphins

Domingo, 29 de outubro

Cleveland Browns 16-33 Minnesota Vikings

New York Jets 20-25 Atlanta Falcons

Tampa Bay Buccaneers 3-17 Carolina Panthers

Philadelphia Eagles 33-10 San Francisco 49ers

New Orleans Saints 20-12 Chicago Bears

New England Patriots 21-13 Los Angeles Chargers

Buffalo Bills 34-14 Oakland Raiders

Cincinnati Bengals 24-23 Indianapolis Colts

Seattle Seahawks 41-38 Houston Texans

Washington Redskins 19-33 Dallas Cowboys

Detroit Lions 15-20 Pittsburgh Steelers