Fenerbahce

O volante Souza, de 28 anos, está desde 2015 no futebol turco. No próximo domingo, participará de mais um clássico pelo Fenerbahçe diante do Galatasaray. Na temporada passada, o ex-gremista marcou o gol da vitória do seu time nos minutos finais.

— No último jogo, consegui algo histórico para mim e para o clube. Por conta disso, são ótimas as recordações em poder voltar a este estádio. Mas sei que será um jogo muito difícil, porque este ano o Galatasaray está mais forte. Porém, temos totais condições de fazer um grande jogo lá e sair com a vitória — disse Souza, por meio de sua assessoria de imprensa.

O Fenerbahçe é o quinto colocado do Campeonato Turco, com 14 pontos. O rival lidera a competição, com 22. Por isso, o clássico se torna ainda mais importante para o time de Souza.

— Esta semana estamos treinando muito focados em cima deste jogo. Tudo que fizemos foi em prol de um melhor desempenho. Creio que todos estão cientes da importância da partida para o decorrer da competição. Não começamos bem, mas hoje vivemos um bom momento e chegamos para este duelo mais preparados do que chegamos contra o Besiktas, por exemplo — completou o volante.