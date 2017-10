Após sofrer uma lesão no joelho e ficar mais de 6 meses fora dos gramados, Zlatan Ibrahimovic já tem data para reestrear pelo Manchester United . O centroavante deve voltar a atuar no mês de dezembro para o jogo contra o CSKA, pela última rodada de fase de grupos da Liga dos Campeões . O sueco foi fundamental no time de José Mourinho, na temporada passada, quando o Manchester United foi campeão da Liga Europa.

Machucado desde abril de 2017, o centroavante sueco fez uma cirurgia para reconstituição do ligamento anterior do joelho direito e, desde então, vem fazendo trabalhos fisioterápicos de recuperação. Após estar sem clube durante o verão europeu, o Manchester United, a pedidos de Mourinho, acertou a contratação do jogador por mais uma temporada. Ibrahimovic disputará posição com o belga Romelu Lukaku, contratado na última janela de transferências europeia, junto ao Everton.