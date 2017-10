Defensor do título da competição, o Manchester United avançou sem problemas para as quartas de final da Copa da Liga inglesa, nesta terça-feira, depois de vencer o Swansea por 2 a 0 fora de casa, enquanto Manchester City e Arsenal sofreram contra times da segunda divisão.

Depois da derrota para o recém promovido Huddersfield na Premier League, os Diabos Vermelhos se recuperaram e contaram com dois gols do jovem Lingard para vencer.

Já o rival City contou com excelente noite do goleiro chileno Claudio Bravo para superar o Wolverhampton. Depois de empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, o arqueiro defendeu dois pênaltis nas disputa por penalidades e selou a vaga da equipe.

Já o Arsenal precisou da prorrogação para superar o Norwich por 2 a 1, depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O jovem atacante Eddie Nketiah fez duas vezes, sendo a primeira apenas 15 segundos depois de entrar em campo. O jogador de 18 anos garantiu o empate aos 40 minutos do segundo tempo e a vitória no tempo extra.