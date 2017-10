Campeão inglês na temporada 2016/17, Antonio Conte pode estar em seu último ano à frente do Chelsea. Isso porque, de acordo com veículos locais, o italiano deseja retornar ao seu país em 2018, o que vem alimentando especulações a respeito de um possível substituto no comando técnico.

E a solução pode vir da própria Itália. Nesta quarta-feira, o jornal britânico "Mirror" traz que Maurizio Sarri, do Napoli e sensação do Velho Continente, está na mira dos Blues. O técnico napolitano é visto com bons olhos sobretudo pela ótimo trabalho na Serie A deste ano, onde está no segundo posto, atrás da líder Juventus, com um jogo a menos.