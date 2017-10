Através do movimento “Más Unidos Que Nunca”, cerca de 500 jogadores das duas divisões do Uruguai, decretaram greve por tempo indeterminado. Motivo? Os atletas estão insatisfeitos com os valores pagos por direito de imagem.

De acordo com as informações locais, a Tenfield, detentora dos direitos de transmissão, repassa a entidade máxima do futebol uruguaio cerca de US$ 10 milhões, porém eles arrecadam cerca de US$ 60 milhões.