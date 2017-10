CHRISTOPHE SIMON / AFP

A confusão entre Neymar e Cavani no último mês, os dois discutiram em campo ao decidir quem bateria as jogadas de bola parada, ainda é assunto no clube francês. Após os jogadores se acertaram e continuarem a brilhar pelo PSG, o uruguaio se pronunciou sobre o caso.

Em entrevista ao jornal Ovación após a classificação do Uruguai para o Mundial, Cavani comentou a sua relação com os craques com quem dividiu o gramado e afirma que não precisa ser amigo para se entender no jogo.

– Sinceramente, é um prazer para mim poder atuar ao lado de craques. Como disse em outras oportunidades, sou muito realista e sei que no futebol não é preciso ser amigo de todo mundo. Tem que ser profissional e a primeira coisa a se fazer é respeitar os companheiros em campo.

Na ocasião que gerou polêmica, Neymar pediu ao atacante para bater um pênalti e Cavani negou, alegando ser o cobrador oficial. Questionado, o uruguaio não acredita que o brasileiro tenha sido desrespeitoso, e afirma que já resolveu a questão nos vestiários.