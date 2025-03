Após festa do título gaúcho, dirigentes do Inter chegam ao Paraguai para sorteio da Libertadores

Depois de conquistar o título do Gauchão , o Inter volta a cabeça para a Libertadores. Na tarde desta segunda-feira (17), quatro dirigentes colorados desembarcaram em Luque, no Paraguai, para acompanhar o sorteio da fase de grupos, que o ocorrerá a partir das 20h, na sede da Conmebol.

Pouco descanso

Pote 2

Por conta do ranking da Conmebol, o Inter estará presente no pote 2 durante o evento desta noite. Como não há a possibilidade de cair em um grupo com cabeça de chave brasileiro, o Colorado sabe que enfrentará River Plate ou Racing, da Argentina, Nacional ou Peñarol, do Uruguai.