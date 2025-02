Conselho do Inter marca data para votação de reajuste nas mensalidades 

Atualmente, o quadro social é o maior patrocinador do clube. Daniel Marenco / SCI / Divulgação

Está marcada para o próximo dia 17 de fevereiro, segunda-feira, uma sessão extraordinária no Conselho Deliberativo do Inter para apreciação e votação do reajuste nas mensalidades dos sócios do clube. Nos próximos dias, o Conselho de Gestão deve enviar essa proposta aos conselheiros.

Os dirigentes do Inter não escondem a necessidade de reajuste nos valores que são pagos mensalmente pelos seus sócios. Atualmente, o quadro social é o maior patrocinador do clube. Os sócios depositam, anualmente, aproximadamente R$ 90 milhões nos cofres do Colorado.

— Nosso reajuste de mensalidades é proposto pela diretoria e discutido com o Conselho Deliberativo. Existe um consenso de todos. Às vezes a diretoria propõe um pouco mais e o conselho um pouco menos. O natural seria uma reposição conforme a inflação do ano. Desde 2021, onde se propôs reajuste para repor o que foi perdido na pandemia, o clube teve uma pequena retração na linha de receita dos sócios em relação à inflação — disse Nelson Pires, vice de Marketing do Inter, em dezembro de 2024.

Para 2025, a ideia dos dirigentes é conseguir um incremento de 20% com ganhos do quadro social. Esse aumento é buscado também através de novas associações que devem ocorrer com o início da Libertadores.

A reunião também servirá para a apresentação do planejamento anual da vice-presidência de futebol.