Os motivos que impedem o retorno de Bustos ao Inter

A mudança na rota do Inter no mercado de transferências, causada pela lesão ligamentar de Bruno Gomes, praticamente obrigou o clube a buscar um novo atleta para a lateral direita. E isso fez um velho conhecido ser especulado: Fabricio Bustos.

Porém, o ânimo da torcida com a possibilidade não é o mesmo entre os dirigentes. Há empecilhos que impedem uma volta do argentino ao Beira-Rio neste momento.

O primeiro grande motivo é o financeiro. Bustos foi vendido por US$ 5 milhões em agosto de 2024 e não há recursos para investir tanto na compra de um só jogador . Um empréstimo, com valores mais acessíveis, seria uma alternativa mais viável.

Entretanto, a direção descarta a volta do atleta. Sobretudo por resquícios dos últimos meses do argentino em Porto Alegre. Rusgas com dirigentes e a leitura de que Bustos forçou a negociação com o River Plate são apontados como fatores que geraram desgaste na relação com o clube.