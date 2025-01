Borré analisa início de temporada do Inter: "Equipe está se soltando"

Borré concedeu entrevista no CT Parque Gigante. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O atacante Rafael Borré concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), no CT Parque Gigante, e comentou sobre o início de temporada positivo do Inter. São três partidas disputadas, duas vitórias e um empate. O colombiano marcou dois gols.

— Tivemos um bom início de temporada, a equipe está se soltando aos poucos e se sentindo melhor. A comissão técnica apostou por um trabalho diferenciado na preparação física. As partidas ajudam a se sentir melhor. É verdade que se joga muito, mas é importante a recuperação para a equipe ter boas condições — disse Borré.

O Colorado tem dois jogos antes do primeiro clássico Gre-Nal da temporada. No domingo (2), o adversário será o Avenida, no Beira-Rio, e no meio da semana a equipe viaja para Pelotas, onde enfrentará o Brasil.

Até o momento, Roger escalou os titulares nos jogos e o atacante colombiano começou as três partidas disputadas. Questionado se haverá descanso antes do clássico, Borré opinou, apesar da escolha final ser do treinador.