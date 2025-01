Inter deve ter reforço estrangeiro para enfrentar o São José

Carbonero é a atração da noite. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Uma das novidades do Inter para a partida diante do São José, a partir das 21h30min desta terça, no Estádio do Vale, pode ser Johan Carbonero. O colombiano de 25 anos deve ser relacionado por Roger Machado para o jogo da terceira rodada do Gauchão e possivelmente receberá alguns minutos. A dúvida é saber em qual posição entrará.

Isso porque o técnico vem testando o reforço contratado do Racing em três funções diferentes. Ele foi usado como ponta pela direita, pela esquerda e também centralizado, na vaga ocupada por Alan Patrick.

— Carbonero gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, faz o lado direito. Mas o dia a dia tem me mostrado que ele tem um bom jogo interno. Tem um bom controle de espaço em um meio-campo mais congestionado. Isso pode me dar uma alternativa para ter amplitude e jogo interno dele, assim como do Vitinho — comentou Roger após a partida contra o Juventude.

Essas características têm chamado a atenção. A inventividade do jogador é uma de suas maiores virtudes. A surpresa tem sido essa versatilidade, de atuar pelo meio, aumentando as possibilidades ofensivas da equipe. O colombiano, em sua apresentação, avisou que vai buscar o drible:

— Gosto muito do duelo um por um, atacar os espaços. Posso servir muito para o técnico e para a instituição neste sentido. Estou preparado para desfrutar do futebol brasileiro.

Com a sequência de jogos já no início da temporada, existe uma possibilidade de rodar o grupo. Mas isso não significa que Carbonero será titular no Estádio do Vale. A maior possibilidade, inclusive, é de que seja reserva e entre no decorrer da partida. Ele já não tem mais tanta defasagem física na comparação com os demais companheiros. Isso dá oportunidade de jogar, por exemplo, todo o segundo tempo, se for necessário. Legalmente, não tem qualquer impeditivo.

Revelado como uma promessa do futebol colombiano, o atacante chamou a atenção de clubes argentinos e, em 2020, acertou sua transferência para o Gimnasia La Plata. Dois anos depois, andou alguns quilômetros e saiu de La Plata para Avellaneda, fechando com o Racing. Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2024. Para contratá-lo, o Inter desembolsará cerca de R$ 2 milhões, em um empréstimo até o final do ano.

Início de temporada é momento de apresentar ferramentas e mostrar utilidade. No caso de Carbonero, aumentar suas chances de ganhar espaço no time sem ficar restrito às beiradas do campo.