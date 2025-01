Alan Patrick tem dois gols e duas assistências na temporada Jefferson Botega / Agencia RBS

O principal destaque do Inter em números na abertura do Gauchão é Alan Patrick. Além da liderança, o capitão da equipe chama atenção pelos números: dois gols e duas assistências em três partidas no estadual, tendo mais participações diretas nas vitórias do que duelos na temporada.

É o melhor começo de ano do jogador desde o retorno ao Beira-Rio em 2022. Diante do Guarany, em Bagé, ele fez o primeiro gol, de pênalti, e cruzou para Victor Gabriel empatar em 2 a 2 no confronto. A nota aplicada pelo Sofascore, site de levantamentos estatísticos, foi de 9.3 para o meia.

Contra o Juventude, único embate que ele não concluiu em 2025 até o momento, a nota foi de 7.4. Ele deixou Borré na cara do gol para fazer o segundo gol da vitória por 2 a 0.

Na última noite, em Novo Hamburgo, também na vitória por 2 a 0 contra o São José, ele fez outro gol em penalidade. Na ocasião, pela atuação, ele ganhou 8.2 do Sofascore.

A curiosidade é a posição de Alan Patrick. O meia foi recuado pelas circunstâncias da partida para ceder espaço para dois atacantes: Valencia e Borré. Roger compreende que foi algo pontual pela expulsão de Jhonata Varela:

— Sacrifica muito o Alan nessa posição. Atua quase como segundo homem (do meio-campo). Com um a menos, fez só o momento ofensivo. Contra um time com 11, vamos ser muito atacados e desgasta muito o Alan, que vai ter que fazer muito mais o processo defensivo — explicou o treinador.