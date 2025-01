Carbonero e Kaique Rocha destacam vontade de jogar no Inter em apresentação

Carbonero e Kaique Rocha são os novos reforços do Inter para 2025. Ricardo Duarte / Inter

As críticas à contratação de Kaique Rocha não mudaram a sua vontade de jogar pelo Inter. Na entrevista coletiva desta quinta-feira (23), em que foi apresentado junto do atacante Carbonero, o zagueiro afirmou estar maduro para atuar com a camisa colorada.

— Gostaria de agradecer à diretoria e à comissão técnica pela confiança. Vontade nunca vai faltar Sendo bem sincero, meu principal problema na minha primeira passagem aqui (no Beira-Rio) não foi dentro de campo. Era extracampo, reconheço isso. Hoje sou um novo homem, noivo. Hoje eu posso dizer que sou um jogador 100% profissional — declarou.

Kaique Rocha disse que a repercussão negativa da contratação chegou até ele, mas que evita ficar acompanhando.

— Não tenho mais redes sociais hoje em dia, mas fiquei sabendo (das críticas). Tem certos comentários que não têm como digerir. Tem certas análises que não são concretas — relatou.

Na última temporada, o zagueiro ficou marcado pelo rebaixamento do Athletico-PR, visto que atuou em 61 jogos. Nesta quarta, ele revelou que jogou em algumas partidas sem estar apto.

— Muitos vão me culpar por ter jogado muitos jogos na temporada. Infelizmente teve momentos dentro do ano em que eu acabei jogando com desgaste físico, por não ter opções no banco para poder me revezar — explicou.

Conversa com Borré

O novo atacante colorado, Carbonero, disse que conversou com Rafael Borré, também colombiano, antes de ser contratado pelo Inter.

— Falei com o Rafa (Borré), que me disse que se sentia em casa. Que a torcida apoia toda partida. Coisas positivas que me fizeram vir para cá — contou.

O novo reforço falou que buscará espaço entre os titulares, mas que respeita a hierarquia do grupo.

— Sei que para jogar aqui tenho que trabalhar muito. Na última temporada não atuei muitos minutos, faz parte do futebol. Estou mais maduro, com muita gana, motivado e espero que aqui as coisas sejam diferentes — disse.

*Produção: Nikolas Mondadori