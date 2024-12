Roger admite erros do Inter nos últimos jogos e afirma que time "relaxou" no final do Brasileirão

Roger Machado se despediu do Brasileirão 2024 em coletiva de imprensa após a derrota na Arena Castelão. Geison Lisboa / Agência RBS

Depois de atingir 16 jogos de invencibilidade, o Inter se despediu do Brasileirão com três derrotas consecutivas. Neste domingo (8), após a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no Ceará, o técnico Roger Machado colocou a queda no nível das atuais coloradas na conta do "relaxamento".

— Os três jogos depois da classificação, naturalmente, você baixa a guarda. Os adversários mais mobilizados para esse momento fizeram a diferença contra a gente, sobretudo depois que a pequena possibilidade de título, que foi, de fato, o que nos desmotivou, ela se esvaiu. E as adversidades vão vir porque, nesse nível, qualquer detalhe faz a diferença — avaliou o treinador.

A vaga direta para a Libertadores foi confirmada em 30 de novembro, quando o Botafogo conquistou a competição continental, ampliando o número de vagas pelo Brasileirão. As derrotas vieram depois. Contudo, o técnico colorado reconheceu a importância de se manter "a corda esticada" em todos os jogos.

— Numa dividida que você vai com uma energia "X", uma bola que você acha que consegue tirar, mas não consegue, você diminui a velocidade, não faz a cobertura como deveria. Esses detalhes nos dão a certeza que gente relaxou no momento que poderia. Isso não aconteceu durante a competição. Por exemplo, nós tomamos dois gols de bola parada nos últimos dois jogos. Se pegar nossa média de gols (sofridos) de bola parada, é muito baixa perto da média do campeonato. Dos males, o menor. E que a gente aprenda o mais rápido possível. Manter a corda esticada sempre — analisou Roger Machado.

O Inter encerrou o Brasileirão na quinta posição, com 65 pontos.

