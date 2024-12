Ex-Inter, Oscar se despede do futebol chinês e já pode assinar novo contrato

Oscar se tornou ídolo no futebol chinês. Hector Retamal / AFP

O meia Oscar, ex-Inter, fez o seu último jogo pelo Shanghai Port, da China, na terça (3). O jogador se despediu do clube após oito temporadas.

Na partida, o atleta de 33 anos marcou um gol no empate em 1 a 1 contra o Gwangju, pela Champions League da Ásia. Depois do duelo, ele não poupou as lágrimas e caiu no choro, emocionado pelo fim da trajetória no futebol chinês.

Com o fim do contrato, o meia está livre no mercado e pode assinar com um novo time. Em setembro do ano passado, o Inter sondou a situação do ex-Seleção Brasileira.

Oscar começou a carreira no São Paulo, em 2008, onde ficou por dois anos até se transferir para o Inter, em 2010.

No Beira-Rio, o meia também atuou por duas temporadas, até ser vendido para o Chelsea, em 2012. O brasileiro ficou no clube inglês até 2016, quando foi para o futebol chinês jogar no Shanghai Port.

O jogador tem feito uma série de posts nas redes sociais em agradecimento ao clube, do qual sempre foi um dos destaques desde sua chegada.

Oscar ainda não revelou seu próximo destino. Além do Inter, o São Paulo também cogita investir no jogador.