Uma das maiores rivalidades interestaduais do país, Corinthians e Inter se enfrentam às 19h deste sábado, no Itaquerão, em um confronto de situações opostas. Pela 29ª rodada do Brasileirão, o duelo encontra os paulistas em 18º lugar, lutando contra o Z-4, e os gaúchos em sétimo, tentando ingressar na zona de classificação para a Libertadores. Nesse cenário, há riscos a serem evitados e oportunidades para aproveitar pela equipe de Roger Machado.