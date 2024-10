O jogo era atrasado da 17ª rodada. O Flamengo era reserva. Mas o Inter e a equipe carioca protagonizaram um empate eletrizante no estádio Beira-Rio. Mais do que três pontos, uma vitória nesta quarta-feira (30) significava a entrada colorada no G-4 do Brasileirão a sete rodadas do término do campeonato.