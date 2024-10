Gabriel Carvalho e Bruno Tabata disputam vaga no meio-campo do Inter

A vitória do Inter no Gre-Nal, celebrada como a consolidação de um modelo e de vários jogadores, deixou uma interrogação no Inter. É que a entrada de Bruno Tabata no lugar de Gabriel Carvalho foi entendida como fundamental para o time chegar ao 1 a 0. De fato, o meia que veio do Catar participa ativamente da construção do gol e deu nova vida ao meio-campo. Agora, o debate é sobre sua permanência entre os titulares ou a manutenção da jovem promessa colorada.