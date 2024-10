Adversário do Inter no próximo sábado (5), às 19h, pelo Brasileirão, o Corinthians entrou em campo nesta quarta-feira (2) e foi derrotado pelo Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida do Maracanã mostrou uma fragilidade da equipe paulista, que pode ser aproveitada pelo Colorado em Itaquera.