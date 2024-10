A dieta detox tem se tornado cada vez mais popular como uma forma de ajudar a eliminar toxinas do organismo e melhorar o bem-estar. “Os objetivos da dieta são a identificação, a eliminação e a redução de toxinas (antinutrientes), a modulação do paladar e a recuperação da atividade funcional do organismo, corrigindo funções digestivas e a permeabilidade alterada do intestino”, explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht.