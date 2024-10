Na Arena MRV, neste sábado (26), o Inter enfrentará velhos conhecidos. Três ex-colorados vestem a camisa do Atlético-MG, adversário da rodada pelo Brasileirão. O Galo, projetando o confronto de volta da Libertadores contra o River Plate, na Argentina, preservará titulares. Com isso, a tendência é que o trio esteja em campo no final de semana.