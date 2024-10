Desde que entrou, no intervalo da partida contra o Rosario Central, Bernabei nunca mais deixou o time de Roger Machado. Aquela era a segunda partida do treinador e também a do lateral pelo Inter. E, desde então, o argentino emendou 15 jogos seguidos, dois gols, três assistências. Está completamente adaptado ao time, à cidade e à nova realidade, a ponto de nem pensar em deixar o Beira-Rio em 2025.