Faltam poucos treinos para fechar a preparação do Inter para o Gre-Nal 443. Roger Machado, como de costume, prepara o elenco de forma semelhante para os confrontos, sem distinção entre titulares ou reservas. Entretanto, seguindo a lógica dos últimos jogos, cinco jogadores largam na frente para eventuais trocas no decorrer do duelo.