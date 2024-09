Dicas do professor Notícia

Especialista na posição, Roger orienta Bernabei sobre como evoluir na lateral esquerda

Dos 11 jogos do treinador no comando do Inter, o lateral argentino foi titular em nove. Com Coudet, havia iniciado apenas um, em abril

