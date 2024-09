Para o jogo desta quarta-feira (11), contra o Fortaleza, no Beira-Rio, Roger Machado poderá sacramentar aquela que é considerada a dupla de zagueiros titular do Inter na temporada. Vitão e Mercado foram os jogadores que mais atuaram juntos na posição na Série A, são quatro partidas — mesmo número dos jogos feitos juntos no setor por Vitão e Fernando e, curiosamente, também por Mercado e Rogel.