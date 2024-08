O jovem centroavante Ricardo Mathias é a novidade entre os relacionados do Inter para enfrentar o Palmeiras, neste domingo (4), no Beira-Rio. O jogador de 18 anos vinha participando dos treinos no CT Morada dos Quero-Queros e, pela primeira vez, foi chamado pelo técnico Roger Machado para compor o banco de reservas na 21ª rodada do Brasileirão.