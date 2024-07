Adversário do Inter nesta terça-feira (22), às 21h30min, no confronto de volta do playoff da Copa Sul-Americana, o Rosario Central preservou seu time titular na rodada do Campeonato Argentino e, mesmo assim, conquistou uma convincente vitória. Para o jogo no Beira-Rio, o técnico Miguel Ángel Russo tem a possibilidade de repetir a equipe usada diante do Colorado em Rosario.