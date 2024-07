O Inter está escalado para enfrentar o Botafogo. O jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, será disputado neste sábado (20), às 18h30min, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na estreia no comando colorado, o técnico Roger Machado conta com nove desfalques, com destaque para os que vinham sendo titulares, casos de Bustos, Vitão, Fernando, Alan Patrick e Valencia.