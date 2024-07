Pela 20ª rodada Notícia

Com promessas da base, Inter relaciona 23 jogadores para o duelo contra o Bahia; veja a lista

Principal baixa colorada é Alan Patrick, que sofreu um estiramento do ligamento colateral do joelho esquerdo no empate com o Rosario Central.

25/07/2024 - 22h27min Atualizada em 26/07/2024 - 00h35min