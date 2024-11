Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China defendeu o controle rigoroso de drogas, em resposta às ameaças tarifárias impostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a mídia estatal Xinhua. Em momento de perguntas e respostas com repórteres, ele disse que a implementação chinesa é uma das mais rigorosas e completas de políticas antidrogas do mundo, sendo o fentanil "um problema americano".