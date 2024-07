O Inter desembarcou no Rio de Janeiro para o compromisso diante do Botafogo, neste sábado (20), no Nilton Santos. Ao todo, o treinador conta com oito desfalques para a partida. Valencia, Wanderson, Fernando, Aránguiz, Thiago Maia, Bustos e Vitão estão entregues ao departamento médico. Roger também não contará com Alan Patrick, suspenso.