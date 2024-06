Mesmo tendo vencido ao natural — com uma imposição evidente sobre o Tomayapo na noite de terça-feira (4) —, há até motivos para o Inter lamentar ter sido "só" 2 a 0. O time de Eduardo Coudet criou o suficiente para golear o adversário e precisar de apenas um empate no jogo contra o Delfín no próximo sábado, no Alfredo Jaconi, para ir aos playoffs da Copa Sul-Americana. Mas, por causa do número de gols marcados, inferior ao dos equatorianos, o Colorado terá de vencer na última rodada da competição.