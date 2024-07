Haverá uma presença curiosa no jogo entre Inter e Criciúma neste domingo (30), pela 13ª rodada do Brasileirão: um jogador congolês. A contratação de Yannick Bolasie, atleta de nacionalidade rara entre os clubes brasileiros, chamou atenção no mercado do futebol no início do ano e voltou a ser assunto no RS nos últimos dias, com o confronto iminente entre o clube catarinense e o Colorado.