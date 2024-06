Depois da vitória no Gre-Nal 442, no último sábado (22), o Inter volta aos trabalhos para encaminhar a escalação para enfrentar o Atlético-MG. O técnico Eduardo Coudet tem duas missões imediatas: definir os substitutos de Bustos e Fernando, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Serão dois treinos para oficializar as escolhas.