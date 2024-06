O técnico Eduardo Coudet encerrou a preparação colorada para o confronto diante do Vitória, neste domingo (16), no Barradão, com um treinamento fechado no CT Evaristo de Macedo, do Bahia. Recuperado do desconforto no ombro direito, o centroavante Lucas Alario será a novidade. Mercado deve voltar à zaga.