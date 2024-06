O Inter tem mais um desfalque para os próximos dias. O lateral Bustos teve uma lesão diagnosticada e já não viaja para Santa Catarina, onde o Colorado enfrenta o Criciúma neste domingo (30), às 18h30min, no Heriberto Hülse. Além disso, é possível que ele também seja baixa contra o Fluminense, na próxima quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. A informação deve ser confirmada pelo clube em breve, com a divulgação da lista de relacionados.