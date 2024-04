Por um veto do Vasco, o Inter não conseguiu finalizar a negociação do atacante David com o Vitória. O clube baiano havia feito uma proposta atrativa ao clube gaúcho pelo atleta, que atua em São Januário por empréstimo, mas os cariocas não aceitaram liberar o seu camisa 7. Contudo, a direção colorada está otimista em ganhar valores ainda mais expressivos com o jogador até o final da temporada.