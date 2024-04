Ser assumidamente colorado foi uma das tantas características que destacaram a carreira de Cid Pinheiro Cabral. O jornalista autodidata que transitava com facilidade por temas que variavam da política ao esporte revelou o time do coração quando isso ainda era fato raro na crônica gaúcha. Entre 1977 e 1983, ano de sua morte, foi a voz identificada com o Inter no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha — o segundo a assumir com destaque o posto de torcedor vermelho dentro do programa, depois de Ibsen Pinheiro. Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, a editoria de Esportes de GZH escolheu homenagear um dos pioneiros entre os profissionais que revelaram sua paixão clubística e se notabilizaram por algo que virou uma tendência atualmente.